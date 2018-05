Nicola (31) heeft sapjesfabriek in zijn flat GREEN CARROT LEVERT GEZONDE DRANKJES ZONDER PESTICIDEN RUTGER LIEVENS

02u32 1 Aalst De flat van Nicola Troffaes (31) in de Gentsestraat in Aalst doet nu dienst als sapjesfabriek. Met Green Carrot brengt hij 100% onbewerkte, koudgeperste sapjes van biologisch geteeld fruit en groenten op de markt. "Het bedrijfje groeit, dus ik ga de productie verplaatsen naar een KMO-zone."

Nicola is al enkele jaren een gepassioneerd slowjuicer maar sapjes die geperst zijn van biologische groenten en fruit die zijn blijkbaar moeilijk te vinden. "Met biologisch bedoel ik dus ook: geen pesticiden. Ik wou een puur product, echt gezond. Omdat ik het in de winkel niet vond, ben ik het zelf beginnen maken. Eerst met een kleinere pers en later met een grotere waarmee ik 40 liter op een dag kan persen. Vanaf november 2017 heb ik een eenmanszaak als sapjesperser en -verkoper", vertelt Nicola.





Hoofdkwartier van Nicola's beginnende sapjesimperium is zijn flat in de Gentsestraat. De keuken en eetkamer zijn nu een sapjesfabriekje. De pers staat er, de frigo's waarin de sapjes worden bewaard ook.





Geurhinder

"Problemen met de huisbaas zijn er niet, want ik ben zelf de eigenaar. Voor de buren is er weinig last, behalve als ik de deur vergeet dicht te doen. Als ik dan broccoli pers, ruik je het wel. Een buurvrouw is al eens vriendelijk komen vragen de deur te sluiten. Maar meer is het niet", zegt Nicola, wiens activiteiten wel volgens de regels van de voedselveiligheid verlopen. Nu Green Carrot aan bekendheid wint, zoekt hij een ruimte in een KMO-zone. Wellicht trekt hij naar een KMO-unit in Erpe-Mere.





Zijn sapjes hebben allemaal een leuke namen, zoals 'Roots', 'Purify', 'Kick' of 'Mojito'. In totaal zijn er 10 soorten op de website verkrijgbaar. "Het is een onlinewinkel en dat zal het ook blijven. Ik ben dagelijks bezig met sapjes weg te brengen naar adressen in heel Vlaanderen."





Green Carrot is de enige Belgische leverancier die slow juice supersnel invriest. "Hoe sneller groenten en fruit volledig diepgevroren zijn, hoe meer voedingsstoffen je bewaart", zegt Nicola. Vijf horecazaken bieden de sapjes al aan: In de Maeltydt in de Gentsestraat in Aalst, De Sladerij in Hasselt, Boon en Madam Bakster in Gent en Melbourne Coffee in Berchem. Info: www.greencarrot.be.