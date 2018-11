Nick Oliveri van Queens Of The Stone Age special guest in Cinema Rutger Lievens

14 november 2018

13u33 0 Aalst Nick Oliveri van Queens Of The Stone Age komt donderdag naar zaal Cinema in Aalst. Hij is special guest tijdens een optreden van The Dwarves.

“Nu donderdag, afspraak met deze baas uit de rockgeschiedenis. En ja, dat is Nick Oliveri van Queens Of The Stone Age”, zo kondigt Cinema de komst van Oliveri aan. De Aalsterse vzw Rock’n Load Concerts organiseert een concert van The Dwarves in Cinema op 15 november en Nick Oliveri zal er special guest zijn. Oliveri was actief bij Queens Of The Stone Age ten tijde van de albums Rated R en Song For The Deaf. Een stukje rockgeschiedenis dus dat in Aalst zal vertoeven.

Meer info op www.biensoigne.org.