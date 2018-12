Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen zamelt 1.300 euro in voor Make-A-Wish Rutger Lievens

11u21 0 Aalst In het kader van De Warmste Week verkocht het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen tijdens de maand december snoepzakjes in de NZVL-hoofdkantoren in Aalst. De opbrengst gaat naar Make-A-Wish.

“Sinds september zijn we trotse ambassadeur van Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen, waarbij we meehelpen om de dromen te realiseren van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Het was een logische stap om ook tijdens deze periode ons warm hart te laten zien en te kiezen voor deze organisatie tijdens De Warmste Week”, aldus Wim Van Hecke, CEO van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

De actie ‘af en toe wat snoep is goed’ kon op heel wat enthousiasme rekenen én viel enorm in de smaak bij de werknemers en NZVL-klanten. “We zijn erg blij met deze hartverwarmende aanpak. Dankzij hen bracht deze actie de mooie som op van 1.300 euro die integraal naar Make-A-Wish-Belgium-Vlaanderen gaat”, klinkt het.