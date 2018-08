Netwerk-films in september: van Phantom Thread tot Lady Bird Rutger Lievens

29 augustus 2018

10u38 0 Aalst Kunstencentrum Netwerk Aalst heeft een mooi filmprogramma samengesteld voor de maand september. Hier een overzicht:

4 september, 20 uur in Netwerk: Phantom Thread

De sublieme afscheidsfilm van een onvergetelijke Daniel Day-Lewis.

De gerenommeerde couturier Reynolds Woodcock en zijn zus vormen samen het middelpunt van de glamoureuze Britse modewereld in het naoorlogse Londen. Zij kleden zowel de adel, de filmsterren, de dames van stand en vrouwen die pretenderen tot de high society te horen in de gedistingeerde stijl van The House of Woodcock. Vrouwen komen en gaan in Woodcock’s leven en zij bieden deze verstokte vrijgezel zowel inspiratie als gezelschap. Maar dan ontmoet hij een jonge eigengereide vrouw genaamd Alma, die al snel een vaste plaats in zijn leven verovert als zowel zijn muze en zijn minnares. Woodcock ervaart deze liefde echter als een nauwsluitend keurslijf, die het leven dat hij voor zichzelf zo zorgvuldig op maat gemaakt had overhoop gooit.

7 september, 20 uur in Netwerk: Isle of Dogs

De tweede stopmotion-animatiefilm van Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel) is even droogkomisch, eigenzinnig, melancholisch en straf als z’n eerste, Fantastic Mr Fox. Met veel gevoel voor detail creëert Wes Anderson een eigen universum, dat zo mooi in elkaar steekt dat de film uitnodigt tot meerdere keren bekijken. Het feit dat Isle of Dogs zich afspeelt in Japan wordt nog eens benadrukt door de opzwepende score van Alexandre Desplat, die veelvuldig gebruik maakt van de taiko (Japanse drum).

11 september, 20 uur in Netwerk: Everybody Knows

Eerste Spaanstalige film van de Iraanse filmmaker en tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi (A Separation, Le Passé, The Salesman) met een topcast (Penelope Cruz, Javier Bardem en Ricardo Darin) in goeie doen. Everybody Knows was de openingsfilm op het filmfestival van Cannes.

16 september, 9.30 uur in Netwerk: Rosie & Moussa

Rosie & Moussa is een familiefilm van Dorothée van den Berghe (Meisje, My queen Karo), gebaseerd op de kinderboeken van Michael De Cock en Judith Vanistendael. Samen met Rosie en Moussa ontdekken we de grootstad als een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Je kan er spelen, dromen en op-en-top kind zijn. Deze film uit eigen land krijgt dankzij de hedendaagse thematiek en de ijzersterke cast (met o.a. Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt) ook internationale allure.

18 september, 20 uur in Netwerk: Dogman

Dogman, de nieuwste film van Matteo Garrone (Gomorra), is een urban western geïnspireerd op een gruwelijke misdaad in de jaren 80 net buiten Rome. Marcello Fonte won op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste Acteur, de chihuahua Joy kreeg er de Palm Dog, de prijs voor beste hond.

21 september, 20 uur in Netwerk: Doof Kind

Naar aanleiding van Werelddovendag (22/09). Ontroerend portret met veel gevoel voor humor.

Maker en vader Alex de Ronde schetst een liefdevol en ontroerend portret van zijn zoon, de aanstekelijke, dove Tobias, die zijn draai heeft gevonden in het leven en zichzelf bepaald niet zielig vindt. We volgen Tobias op het snijvlak van verleden en toekomst. Door het gebruik van familiefilmpjes zien we hoe Tobias opgroeit. Hij onderhoudt een innige relatie met zijn iets oudere, horende broer, Joachim. Samen blikken ze met gevoel voor humor en genegenheid terug op hun jeugd.

25 september, 20 uur in Netwerk: Sweet Country

Krachtige, melancholische western van Thornton (zelf Aboriginal) over racisme en de oprukkende 'witte beschaving' in Australië aan het begin van de vorige eeuw. Thornton simplificeert de geschiedenis niet tot een verhaal over daders en slachtoffers of over goed en slecht, maar laat de mens in al zijn grijstinten zien. Hard, maar vaak ook poëtisch en grappig.

Op het festival van Venetië won Sweet Country zowel de Speciale Juryprijs als de Premio Bisato d’Oro van de filmcritici.

28 september, 20 uur in Netwerk: Lady Bird

Het coming of age drama Lady Bird speelt zich af in het Californische Sacramento in 2002 tegen de achtergrond van een snel veranderend economisch klimaat. De film werpt een indringende blik op de relaties die ons vormen, de idealen die ons kenmerken en de schoonheid van een plaats die je je thuis mag noemen.

Het hilarische en ontroerende regiedebuut van actrice Greta Gerwig (Frances Ha), met Saoirse Ronan als pubermeisje dat zich fel afzet tegen de wereld om haar heen en in het bijzonder haar moeder.

Meer info op www.netwerkaalst.be