Net binnen: Stijn Everaert niet meer op N-VA-lijst Rutger Lievens

06 september 2018

11u20 2 Aalst Net binnen: Stijn Everaert zal niet meer op de N-VA-lijst in Aalst staan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het persbericht van N-VA luidt als volgt:

N-VA Aalst distantieert zich volledig van de ‘memes’ en ranzige beelden die in de Pano-reportage over ‘Schild en Vrienden’ te zien waren. De kandidaten die een facebook-link hebben, verbreken deze. Een facebook-vriendschap betekent overigens niet dat men het eens is met ‘memes’ die in andere, geheime groepen worden gepost.

Deze morgen bevestigde Stijn Everaert, 22ste kandidaat op de N-VA-lijst dat het over hem ging.

“Ik ben helaas de genoemde Aalstenaar in de Pano-reportage, alhoewel ik slechts één meme geplaatst heb en dit anderhalf jaar geleden. Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA. De framing binnen de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik zet een stap opzij van de lijst omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van de N-VA met haar sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepenen in gevaar komt.”

N-VA Aalst neemt akte van de beslissing.

De plaats op de lijst wordt ingevuld door de 19- jarige Brecht Moens uit Moorsel. Brecht studeert dierenzorg. Hij is leider bij de scouts St Aloysius en actief in de speelpleinwerking.