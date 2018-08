Nekte verdacht gedrag cannabiskwekers? Koen Baten

23 augustus 2018

11u56 0

De cannabisplantage op de Moorselbaan in Aalst waar de politie gisteren binnen viel bevond zich daar mogelijk al van voor nieuwjaar. In een oude krantenwinkel en een grote loods achteraan viel de politie gisteren binnen en konden ze vier verdachten aanhouden, een vijfde vluchtte weg. Het was dankzij een tip van het BIN-netwerk dat de politie de plantage kon oprollen. "Ik merkte meermaals verdachte gedragingen, waardoor ik me vragen stelde over de activiteiten daar", zegt iemand van het BIN-netwerk.

Het was gisteren rond 18.30 uur dat de politie van Aalst binnen viel in de Moorselbaan 30 na een nieuwe tip over beweging in het leegstaande pand. Toen ze binnen vielen trof de politie er meerdere personen en een cannabisplantage aan. De verdachten zetten het even op een lopen, maar vier van de vijf konden snel gevat worden. Het is niet bekend of de vijfde verdachte intussen al werd opgepakt. De cannabisplantage was bijzonder professioneel opgesteld, en er stond een aanzienlijke hoeveelheid aan cannabis op palletten binnen.

Een van de bewoners van het BIN-netwerk, merkte al meerdere keren verdachte handelingen op. "Rond de periode van nieuwjaar zag ik voor het eerst licht branden in het gebouw", klinkt het. "Ik stelde me toen niet zo veel vragen hierbij, en dacht dat het pand misschien terug bewoond zou worden. Korte tijd nadien was het licht weer uit in het gebouw", klinkt het. Het pand stond dan al meerdere jaren leeg.

Misschien voelden de daders nattigheid en probeerden ze daarom alles nog te verplaatsen

Lange tijd gebeurde er niets in heel het gebouw, tot anderhalve maand geleden er verdachte personen werden aangetroffen. "De man die ik toen zag gedroeg zich echt heel vreemd. Hij keek meermaals rond zich heen, keek in de auto's en liet iedereen passeren tot hij alleen was. Daarna opende hij vliegensvlug het rolluik en dook hij het gebouw snel in." De bewoner verwittigde toen de politie. Zij hielden sindsdien ook de situatie mee in de gaten, en vroegen aan het BIN-netwerk om opnieuw te verwittigen wanneer er personen gezien werden aan het gebouw. "Mocht hij toen gewoon zonder aarzelen binnen gestapt zijn had ik mij waarschijnlijk geen vragen gesteld, maar hij gedroeg zich zo vreemd dat het niet klopte", klinkt het.

Gisteren verschenen opnieuw meerdere personen aan de krantenwinkel. "Ik merkte meerdere mannen op die een pallet naar buiten aan het rijden waren en wilden inladen in een vrachtwagen. De personen raakten eerst niet goed door de deur en ik verwittigde intussen al de politie." Zij kwamen snel ter plaatse en konden de verdachten arresteren. Binnen stonden er nog een hele lading palletten die ingeladen moesten worden in een camionette die ze gehuurd hadden.

"Ik vond het heel raar dat de daders plots zo snel alles wilden verplaatsen, misschien hadden ze lucht gekregen dat de politie er meerdere keren passeerde en de zaken in het oog hielden. Volgens mij voelden ze nattigheid en probeerden ze zich te verplaatsen, wat dus niet gelukt is", klinkt het.