Natuurpunt wil voetweg tussen Moorselbaan en Affligemdreef behouden 02u44 0 Foto Rutger Lievens Natuurpunt wil dat de voetweg open blijft.

Van de Moorselbaan tot aan de Affligemdreef wandelen door de velden en in de omgeving van Mijlbeekbos in Aalst, in principe zou het moeten kunnen want er is een officiële voetweg: de Krekeldrieswegel. Jammer genoeg is de weg niet onderhouden en dus in onbruik geraakt. "Bovendien heeft een buur een deel van de weg geannexeerd en er een hek voor gezet", zegt Rik De Baere van Natuurpunt. "De werkgroep 'Mijlbeekbos' van Natuurpunt Aalst vraagt met aandrang dat de stad Aalst buurtweg nr. 129, ook wel 'Krekeldrieswegel' genaamd, opnieuw openstelt. De openbare buurtweg werd door een omwonende onrechtmatig afgesloten waardoor er geen doorgang meer mogelijk is. De herwaardering van trage wegen is als actie in het klimaatplan van Aalst opgenomen, maar blijft dode letter. Het is een vicieuze cirkel. De lokale overheid onderhoudt ze niet of te weinig, waardoor niemand ze nog gebruikt. Anderzijds sluiten omwonenden ze soms onrechtmatig af om hun terrein te verruimen", zegt De Baere. Een onderhouden wandelpad zou volgens Natuurpunt een prachtige wandelverbinding vormen tussen enerzijds de Moorselbaan en anderzijds de Affligemdreef.





Schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck (CD&V) zegt dat er een aanvraag is om de voetweg te verplaatsen.





"Het is inderdaad de stad die voor het onderhoud moet instaan", geeft de schepen toe. "Zolang de aanvraag loopt, moet de voetweg open blijven." (RLA)