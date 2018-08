Natuurpunt koopt 21 hectare Kluizenbos Vrijwilligersvereniging rekent op financiële steun Rutger Lievens

30 augustus 2018

10u18 0 Aalst Natuurpunt heeft een groot deel van het Kluizenbos op de grens van Aalst en Affligem gekocht. Met een totale oppervlakte van 21 hectare is het de grootste aankoop van Natuurpunt in de streek. Zondag kan je het bos ontdekken tijdens een natuurwandeling.

Het bos komt voor in de geschriften van Louis Paul Boon. "In 1979 schreef buurtbewoner Louis Paul Boon in een cursiefje over de Kluis: 'Aan wat de Kluizendreef heet, komen steeds meer fietsen, het vliegveld aan de andere zijde dringt op, en datgene wat bijvoorbeeld een Streuvels of een Buysse zouden beschreven hebben, de Kluis, een troppelke oude in puin vallende huizen zal weldra gesloopt en misschien herbouwd worden. Maar laat toch de kapel blijven, de Kluiskapel, aan het begin van het niet te betreden bos. De kapel, en het wonderbaarlijke der bron, die blijkbaar voor geen enkele ziekte een medicijn is...'", aldus Rik De Baere van Natuurpunt.

"Na al die jaren is er al veel water door de bron gelopen, is het vliegveld verdwenen, zijn huizen en kapel gerestaureerd en zal 'het niet te betreden bos' binnenkort eindelijk open zijn voor iedereen na tientallen jaren van afsluiting", zegt De Baere.

Ree en havik

Vanaf volgend jaar komen er nieuwe openbare wandelpaden. "Bij het uittekenen van de wandelpaden zal Natuurpunt in de meest kwetsbare delen rustzones bewaren voor waardevolle planten en dieren zoals de ree en de havik. Want een mooier natuurgebied zo dicht bij de stad Aalst is er niet", zegt De Baere. "Het bos ligt tussen het Somergempark en de Affligemdreef en kent een rijke en religieuze geschiedenis in het oude abdijlandschap. De iconische Kluiskapel is een klein, maar prachtig erfgoed uit de tijd dat de monniken van de Affligemabdij er vertoefden."

Het Kluizenbos is een overblijfsel van een groter woud: het Affligembosch. "Omdat het een oud bos is, groeien er nog bijzondere planten, zoals wilde narcissen. Niet de paasbloemen zoals bij je thuis of in het park, maar de echte wilde moederplant. Ken je de mysterieuze zwartblauwe rapunzel? Een in Vlaanderen heel zeldzame soort van de klokjesfamilie, die alleen maar groeit in oude en waardevolle bossen zoals het Kluizenbos", zegt Rik.

45.000 euro

Natuurpunt Aalst en Affligem zoeken nog financiële steun. "In totaal is er nog 45.000 euro af te betalen. Dat is een bijzonder grote uitdaging voor de lokale vrijwilligers en onze moedervereniging Natuurpunt", klinkt het. "Daarom rekenen we voor deze aankoop ook op de bijdrage van natuurliefhebbers." Voor 50 euro steun je de aankoop van 222 vierkante meter Kluizenbos. Giften van 125 euro helpen de aanleg van nieuwe wandelpaden vooruit.

Op zondag 2 september zet Natuurpunt de hekken al een eerste keer open. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in het Kluizenbos. Afspraak om 10 uur aan de natuurschuur aan de Kloosterweg. Om 11 uur is er de officiële opening van het bos aan de Kluiskapel.

Info: www.natuurpunt.be/kluizenbos.