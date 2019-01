Natuurpunt geeft Groenen Ajoin aan familie die zich inzet voor de paddenoverzet Rutger Lievens

20 januari 2019

14u43 0 Aalst Voor de vijfde keer reikte Natuurpunt Aalst de ‘Groenen Ajoin’ uit en de keuze viel voor 2018 op de familie Rombaut-Claus. “Els, Peters en hun twee dochters zorgen al jaren voor de veilige overzet van padden in de Meersstraat en Scheutlagestraat in Gijzegem”, zegt Natuurpunt.

Midden februari ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap. Ze verlaten hun winterschuilplaats en trekken naar poelen en beken om er te paren en hun eitjes af te zetten. Hiervoor moeten ze regelmatig de baan oversteken, vaak met catastrofale gevolgen. “Ze sterven rechtstreeks onder de wielen of worden aangezogen wanneer wagens voorbij rijden met een snelheid meer dan 30 km per uur”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt Aalst.

Er worden al jaren door de stad Aalst en Dendermonde paddenafsluitingen geplaatst om te voorkomen dat de diertjes zomaar de straat oversteken. “Achter die afsluitingen zijn er op regelmatige afstand emmers ingegraven om de dieren op te vangen. Deze emmers hebben onderaan gaatjes zodat het regenwater kan weglopen en de dieren in afwachting van hun veilige overzet niet verdrinken. De emmers bevatten ook allemaal een stokje zodat muizen kunnen ontsnappen. Allemaal goed bekeken dus”, zegt Rik.

Van zodra de paddentrek binnenkort vanaf half februari op gang komt, schiet het gezin Rombaut-Claus gedurende enkele weken in actie, samen met andere vrijwilligers en naburige scholen. “Tot ‘s avonds laat en in de vroege ochtenduren gaan ze gehuld in je fluo-hesje en gewapend met emmer en zaklantaarn, urenlang langs de afsluiting op zoek naar amfibieën in de emmers en op straat”, zegt Rik De Baere. “De dieren worden naar de andere kant van de weg gebracht en vrijgelaten in veilige voortplantingspoelen. De overgezette padden, kikkers en salamanders worden nauwkeurig geteld en geregistreerd in computermodellen. Dat levert waardevolle wetenschappelijke informatie op over de evolutie van de populatie van amfibieën in de Dendermeersen. Een mooi staaltje van ‘citizen science’.”

De Nacht van de Pad vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 maart om 20 uur in de Scheutlagestraat in Gijzegem.