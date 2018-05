Natuureducatie in parkwoning 17 mei 2018

De woning in het stadspark van Aalst, te zien van aan de Parklaan, krijgt een natuureducatieve invulling. De woning is op dit moment onbewoond en dus zoekt de stad naar een nieuwe functie. "Onze diensten zijn volop bezig met de laatste werkzaamheden om deze charmante parkwoning op te frissen", zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A). "De woning zal nadien een natuureducatieve invulling krijgen en gebruikt worden door diegenen die hierop intekenen. Ik kijk al uit naar het moment waarop deze woning in gebruik zal kunnen worden genomen." (RLA)