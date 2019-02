Nationale staking: Busvervoer in Aalst ligt volledig plat Rutger Lievens

13 februari 2019

10u35 44 Aalst Zo goed als alle Aalsterse chauffeurs van De Lijn hebben woensdagochtend het werk neergelegd. Wachten op de bus, heeft geen zin vandaag.

Franky Van Boven van het ABVV zegt dat zo goed als iedereen van de chauffeurs staakt. “Er zijn 4 van de 25 bussen uitgereden deze ochtend. Er is geen enkele bus van de stadslijnen van Aalst die rijdt, hier en daar is er wel een streeklijn actief. Verwacht wordt dat de chauffeurs van de namiddagdienst helemaal niet meer gaan starten. Meestal kijken die naar wat er ‘s ochtends gebeurt. In de regio Dender en Vlaamse Ardennen zijn er tien chauffeurs die werken”, zegt Franky Van Boven.