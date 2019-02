Nationale staking: Bedrijfsleider noemt stakers die Erembodegems industrieterrein blokkeren ‘werkschuw tuig’ Rutger Lievens

13 februari 2019

14u26 0 Aalst Een bedrijfsleider haalt hard uit naar de stakers die het industrieterrein van Erembodegem blokkeren. Volgens hem is het ‘werkschuw tuig’ dat Cara Pils drinkt. Hij vond ook een manier om klanten en leveranciers toch tot bij zijn bedrijf te loodsen en de blokkade te omzeilen.

Een van de bedrijfsleiders op het industrieterrein laat via sociale media aan zijn klanten en leveranciers weten dat hij hen kan binnenloodsen, ondanks de blokkades. “Aan alle klanten en leveranciers van Splendit: er staat nogal wat werkschuw tuig helaas de toegangen tot het industrieterrein te blokkeren met als excuus uw pensioen. Bij hen kan je Cara Pils of Jupiler scoren. Bij mij koffiekoeken voor de werkwilligen”, zegt Marijn Broeckaert van Splendit. “Bel me als je er niet geraakt, we hebben onze eigen toegangsweg gemaakt tot de industriezone. Trots dat iedereen hier stipt op post is, the show must go on!”

Blijkbaar waren de stakers toch een invalsweg naar het industrieterrein vergeten. Het ging om de straat die door de woonwijk tussen industrieterrein en de Expressweg loopt. “Langs daar konden klanten en leveranciers mijn bedrijf nog bereiken”, klinkt het.

Vakbond reageert: “Wereldvreemde reactie”

Paul Van Lierde, werknemer van VPK en lid van de socialistische vakbond noemt de uitlatingen van de bedrijfsleider ‘wereldvreemd’. “Ik denk dat die meneer wereldvreemd is”, zegt Van Lierde. “De bedrijven maken miljarden winst, maar de lonen stijgen nauwelijks. Om nog maar te zwijgen van de eindeloopbaanproblematiek. Ik wil gerust met deze bedrijfsleider in debat gaan hierover, ik denk niet dat hij in onze schoenen wil staan”, zegt Van Lierde.