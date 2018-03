Nacht van de Après Ski 20 maart 2018

02u48 0

De Nacht van de Après Ski vindt zaterdag 24 maart plaats in de Florahallen. Tom Leclercq is een dj van Aalsterse bodem die achter de draaitafel zal staan. Andere dj's met een Aalsterse link op De Nacht van de Après Ski zijn dj Laplaz, dj Steirken en dj Webski. Dave Lambert staat ook op het dj-lijstje.





De deuren van de Flora gaan open om 21 uur, een kaart in voorverkoop kost 7 euro.





(RLA)