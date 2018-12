Naam van ‘rechts’ bestuursakkoord was sp.a-slogan in 2012 Rutger Lievens

09 december 2018

15u57 2 Aalst N-VA, CD&V en Open Vld stelden de afgelopen week hun bestuursakkoord voor dat de leidraad voor het bestuur zal zijn in Aalst de komende jaren en de titel op de voorpagina luidt: ‘Vooruit met Aalst’. Een slogan die in socialistische kringen wel wat belletjes doet rinkelen.

Uittredend schepen Ann Van De Steen trok in 2012 als toenmalig sp.a’er met die slogan nog naar de verkiezingen. Van De Steen was toen lijsttrekster voor de socialistische partij. “Vooruit heeft uiteraard een connotatie met de sociaal-democratie”, zegt Dylan Casaer, ook al uittredend schepen. Hij stond in 2012 ook op de sp.a-lijst, later ging hij met Ann Van De Steen over naar Lijst A. “Vooruit verwijst naar de geschiedenis van de gelijknamige socialistische krant en de coöperatieve. Het is merkwaardig dat dit geen van de bewindvoerders is opgevallen”, zegt Casaer.

‘Vooruit met Aalst’ wordt door N-VA, Open Vld en CD&V in de inleiding toch enigszins anders geïnterpreteerd dan de betekenis die socialisten eraan zouden geven. “Aalst is een Vlaamse stad met een sterke eigen identiteit. Een plek die ondernemers aantrekt en zin voor initiatief ondersteunt. Een stad die zich voorbereidt op de toekomst en haar burgers centraal stelt. Kortom, een stad die vooruit wil en vooruitgaat: dat is het Aalst dat we met dit ambitieuze bestuursakkoord in de steigers zetten”, staat er te lezen.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) ontkent dat hij de mosterd bij de socialisten heeft gehaald. “Nee, de naam komt echt niet van daar. De vlag dekt duidelijk een andere lading. Het benadrukt dat we niet bij de pakken mogen blijven zitten en de goede drive er willen in houden”, zegt de burgemeester.