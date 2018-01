Na zes jaar behandeling dodelijk ongeval einde in zicht 31 januari 2018

02u40 0 Aalst Na zes jaar wachten komt er bijna een einde aan de behandeling van het dodelijk ongeval aan het voetbalstadion van Eendracht Aalst.

Op 17 februari 2012 werd daar de 73-jarige David Van Der Meerssche aangereden door Ahmet B. Hij reed toen tegen 60 km/uur vlak na de carnavalsmatch van Eendracht Aalst doorheen de Bredestraat terwijl er honderden fans in de buurt liepen. Toen David het zebrapad wilde oversteken, werd hij aangereden en was hij op slag dood. In eerste aanleg werd Ahmet B. toen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, een geldboete van 1.800 euro en een rijverbod van zes maanden. De man bleef in beroep gaan tot aan het Hof van Cassatie, waardoor de zaak nu helemaal opnieuw moest worden bepleit. De verdediging van de beklaagde is nog altijd van mening dat het ongeval gebeurde door een onvoorziene man en onduidelijkheden, en dat het slachtoffer zelf niet over stak via het zebrapad. Kjell Verleysen, advocaat van de nabestaanden, is er van overtuigd dat er wel voldoende elementen zijn dat de beklaagde het ongeval had kunnen vermijden. "In de eerste plaats is de overdreven snelheid al een doorslaggevend argument", klinkt het. Het openbaar ministerie vroeg de bevestiging van de allereerste straf die de man ooit kreeg. Op 27 februari zal er uitspraak worden gedaan in de zaak. (KBD)