Na autodelen binnenkort ook bakfietsen delen in Aalst? Rutger Lievens

27 maart 2019

12u35 5 Aalst De stad Aalst onderzoekt de invoering van een ‘bakfietsdeelsysteem’. Dat is hetzelfde als een autodeelsysteem, maar dan met bakfietsen. Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bevestigde de plannen op de gemeenteraad na een vraag van Groen-fractieleider Lander Wantens (Groen).

De stad keurde op de gemeenteraad het nieuwe reglement voor autodeelorganisaties goed. In de toekomst zullen Cambio en andere autodeelbedrijven autodelen mogelijk maken in Aalst. In het nieuwe reglement staat dat deze auto’s overal in het stadscentrum geparkeerd zullen kunnen worden en dat er dus geen parkeerplaatsen voortdurend gereserveerd moeten blijven voor deze wagens.

Auto aan de kant

Lander Wantens van Groen herhaalde naar aanleiding daarvan zijn vraag om een bakfietsdeelsysteem op te starten in Aalst. “Met de invoering van een bakfietsdeelsysteem in Aalst, wil oppositiepartij Groen de inwoners van Aalst een alternatief bieden voor de auto. Steden als Freiburg, Gent en Utrecht tonen aan dat een dergelijk systeem werkt en het zal ons helpen de klimaatdoelstellingen te halen in onze stad”, zegt Groen-fractieleider Lander Wantens.

“Iedere bakfiets, elektrisch of manueel, die één of meerdere auto’s kan vervangen zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot in Aalst. Dit zal helpen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Momenteel haalt de stad slechts 3,2 procent reductie, waar de stad tegen 2020 twintig procent reductie had moet halen. Aalst kan dus elk duwtje in de rug gebruiken. Bakfietsen bieden vaak een efficiënt en snel alternatief voor de auto”, getuigt ook Wantens, die zelf bewust de bakfiets kiest en zo de auto aan de kant laat.

Grote investering

Een bakfiets/cargofiets vraagt een hoge investeringsprijs, maar door een deelsysteem kan de drempel hiervoor alvast verlaagd worden volgens Groen. Verder vraagt Groen ook om fietsparkeerplaatsen voor bakfietsen te voorzien. Want eigenaars hebben vaak niet de ruimte om deze te stallen, in de eigen woning.

“Steden zoals Freiburg, Utrecht en Gent, die bewust kiezen voor duurzame mobiliteit, beschikken al over (meerdere) bakfietsdeelsystemen”, zegt Wantens. “Zo heeft Freiburg een systeem betaald door de burgers met behulp van crowdfunding. Niet enkel particulieren maken gebruik van cargofietsen, maar ook bedrijven doen dit steeds vaker voor het transporteren van goederen in de stad, omdat het veel sneller is dan de auto die in de file vaststaat. Ook in Aalst hebben we al enkele kleine bedrijven die dit doen. Wel moeten we dan ook de infrastructuur volgen die in Aalst voor fietsers nog een groot pijnpunt is”, zo besluit Wantens.

Wordt onderzocht

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bevestigt dat dit wordt onderzocht door de stad. “Er zijn nog verschillende vragen die beantwoord moeten worden”, zegt hij. “Zijn er organisaties geïnteresseerd om bakfietsen ter beschikking te stellen in Aalst? Hoe worden die fietsen beveiligd? Hoe worden deze fietsen geparkeerd?”, zegt De Gucht (Open Vld).