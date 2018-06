Na annulering Marktrock: "Graag meer steun voor lokale festivals" 19 juni 2018

"Hopelijk is de annulering van Marktrock een keerpunt en steekt de stad nu meer energie en middelen in de ondersteuning van Aalsterse evenementen", zeggen organisatoren van Aalsterse muziekfestivals en fuiven. Zij schreven een open brief naar het stadsbestuur nu Marktrock niet doorgaat na een tegenvallende ticketverkoop. Het gaat om vzw Rock 'n Load Concerts, Aalst 69, Schellemetterock, vzw FestivAalst (Blender Festival), Nacht Van De Jeugdbeweging, Scouts en Gidsen Sint-Kristoffel (Balkanfuif), VONK, Scouts Alowis (After Blok Rock).





"Ongeacht genre of organisatie kunnen wij elk cultuurinitiatief in Aalst vanzelfsprekend alleen maar toejuichen. Ook zijn wij de stad dankbaar voor de steun die zij reeds verlenen aan lokale initiatieven. Terzelfder tijd hopen wij dat dit moment een signaal of zelfs een kantelpunt mag zijn om de steun van onderuit aan lokaal talent en Aalsterse organisatoren verder te bevorderen. Organisaties die het in vele gevallen moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, laat staan om (uit) te groeien, tot wie weet, een festival wat Marktrock had kunnen zijn", luidt de oproep. "Het is doodzonde van het geld en de moeite die in Marktrock - een organisatie van elders - is gestoken, waardoor verenigingen uit en voor Aalstenaars in de kou zijn blijven staan." (RLA)