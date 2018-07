Na anderhalf jaar zoeken nieuwe uitbaters café Soleil een overnemer. Wie waagt zijn kans? Rutger Lievens

24 juli 2018

14u52 3 Aalst In maart 2017 openden Danny en Dominique Roelandt café Soleil in Aalst, na het plotse overlijden van de vroegere cafébaas Guy Daelman. Na anderhalf jaar trekken ze weer weg.

In november 2016 stapte cafébaas Guy Daelman onverwachts uit het leven en stond het café enkele maanden leeg. Tot Danny Roelandt en zijn zoon Dominique erin kwamen en café Soleil in maart 2017 heropende.

Bijna anderhalf jaar later vertrekken Danny en Dominique. "We zoeken een horecazaak waar we eigenaar van kunnen zijn. Café Soleil huren we, terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was om de zaak te verwerven", zegt Dominique Roelandt. "Café Soleil is een goed draaiende en rendabele zaak, maar mijn vader en ik hebben nu een andere horecazaak gekocht. Een restaurant buiten Aalst waarvan we eigenaar worden. Wanneer de overname van Soleil rond is beginnen we daar te werken."