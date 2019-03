Na alle heisa: Aalst blijft spotten met Joden en Unesco Rutger Lievens

24 maart 2019

15u56 0 Aalst Aalst is niet onder de indruk van de kritiek van Unesco. Op de verkiezing van de lokale Arenprins waren verschillende carnavalisten als Jood verkleed. Iemand had een bordje mee ‘fuck Unesco’.

Als je tegen Aalstenaars zegt waarmee ze niet mogen lachen, dan doen ze het 100% zeker toch. Dat bleek gisterenavond nog eens op de Arendprinsverkiezing in de stad. Het Arendcarnaval is een kleinere versie van Aalst carnaval, voor de Aalstenaars die aan één carnaval niet genoeg hebben. De jury van deze kleine prinsenverkiezing besloot om allemaal in ‘Joodse outfit’ naar het carnavalsfeest te komen dit weekend. Ze droegen allen de typische zwarte hoed en pijpenkrullen.

“Heel die heisa over De Vismooil’n en het zogenaamde antisemitisme, dat is toch echt vergezocht”, vindt Ignace Verhaegen, een van de juryleden met een Joods hoofddeksel op. “Aalst lacht met alles en iedereen. Wij zijn erkend als werelderfgoed voor dat straatcarnaval. Men mag van ons niet vragen dat we ons slaafs opstellen”, klinkt het.