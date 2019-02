Na 3 jaar tunnelwerken voor de deur van frituur ‘t Nief Petatje: “Helft van ons cliënteel blijft weg” Rutger Lievens

15u10 0 Aalst Na drie jaar modder en stof voor de deur van frituur van ‘t Nief Petatje in Aalst is het voor de uitbaters vechten om te overleven. Peter De Deyn (35) en Nele Van der Poten (32) hadden een bloeiende zaak tot de tunnelwerken van start gingen in 2015. “Nog 50 procent van het cliënteel blijft over”, zegt het koppel.

Als er één koppel uitkijkt naar het einde van de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan dan zijn het Peter De Deyn (35) en Nele Van der Poten (32) wel. Peter zette deze week een foto van 2015 en een foto van 2019 op Facebook en daar zie je dat er in drie jaar niet veel veranderd is: op beide foto’s zie je een diepe put voor de frituur.

Ze baten al 13 jaar de frituur uit, die al eens tot beste frituur van het land werd verkozen. “We hebben dit samen uit de grond gestampt, uit het niets. Van een slechte zaak hebben we een goeie zaak gemaakt. We hadden net verbouwd toen de werken startten. Toen de werken in augustus 2015 van start gingen bleef 30 procent van de klanten weg. De frituur was te moeilijk te bereiken. Onze klanten klagen er elke dag over, dat ze heel veel moeite moeten doen om bij ons een pakje friet te kopen. Sinds november de bovengrondse werken aan de tunnel zijn gestart, blijft er nog 50 procent over van de klanten. Al zijn we hen enorm dankbaar voor de steun”, zeggen Peter en Nele.

“We vechten”

Het water staat stilaan aan de lippen van de frituuruitbaters. “We moeten aan leveranciers uitstel vragen om de facturen te kunnen betalen. Na mijn Facebookpost over de put voor onze deur heeft de firma Bosteels ons 10 dozen curryworsten cadeau gedaan. We staan twee maand achter met de betalingen, maar ze zien het door de vingers. Het is vechten, de facturen stapelen zich op”, zeggen ze. “Het is hard dat iets waar je 13 jaar voor hebt gewerkt misschien kapotgaat door tunnelwerken. We kijken uit naar het einde van de werken. Dat einde was eerst voorzien voor december 2018, maar nu horen we dat het pas mei wordt.”

Daarbij komt nog eens dat de compensatie van de overheid die er twee jaar was voor de werken aan de deur het derde jaar weggevallen is door een wetswijziging.

Eind mei alles klaar

Het einde van de werken was inderdaad normaal voorzien voor december 2018, maar die einddatum is opgeschoven. Dat horen we bij Agentschap Wegen en Verkeer. “Eind mei zal alles klaar moeten zijn”, klinkt het bevestigend. “We begrijpen dat het moeilijk is voor de frituuruitbaters, al heeft die put voor de deur daar geen drie jaar aan een stuk gelegen. In de tussenperiode was er wel degelijk een weg naar de frituur. Maar geloof het maar als ik zeg dat we allemaal ons best doen om deze werf zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen”, zegt AWV.