Na 28 jaar geen cafetaria meer in het ASZ, voortaan drank en eten uit een automaat. Rutger Lievens

23 november 2018

17u31 24 Aalst De cafetaria in het ASZ van Aalst sluit de deuren. Het ziekenhuis zit voor onbepaalde tijd zonder drank- en eetgelegenheid. Vrijdag was het voor de laatste keer open.

Voor onbepaalde tijd kan je niet meer terecht in de cafetaria van het ASZ om er iets te eten of te drinken. De concessionaris Elise Van Mol (75) doet niet meer verder en het ASZ besliste geen nieuwe aan te duiden. “Omdat je dan een contract van negen jaar moet aangaan. We willen de ruimte gebruiken voor een uitbreiding van klinische activiteiten. Er komt een wachtruimte met drank- en eetautomaten”, aldus het ASZ.

De maatregel komt er door de verbouwingen. “Er komt een renovatie van de Spoed. Het ziekenhuis zit met plaatsgebrek. Containers zijn geen optie”, zegt Daisy Van Gheit, voorzitster van het ASZ. Vijf personeelsleden moeten op zoek naar een andere job.