N-VA willigt wens van prins Raf in 29 januari 2018

02u42 0

Het hing in de lucht, maar op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in de Cimorné in Aalst bevestigde de partij het: prins Raf Sidorski staat op de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De partij wil de eerste Prins Carnaval met buitenlandse roots uitspelen. Op zijn afscheidsbal liet Raf al weten heel graag op de lijst te willen staan. Gisteren werd ook bekendgemaakt dat Christoph D'Haese de N-VA-lijst zal trekken, wat voor niemand een verrassing was.





Binnen N-VA Groot-Aalst werden de voorbije maanden werkgroepen opgestart om mee het programma te schrijven. "Wij zijn nu met de inhoud bezig en niet zozeer met de poppetjes", zegt afdelingsvoorzitter Guy Van der Streeck. "Er zullen nieuwe kandidaten op de lijst staan, maar met onze huidige vijf leden in het schepencollege, tien gemeenteraadsleden en drie leden in de OCMW-raad hebben we een heel sterke basis. We moeten niet krampachtig op zoek naar verruimingskandidaten of witte konijnen."





N-VA trekt naar de verkiezingen met de thema's veiligheid en identiteit, belooft de belastingen niet te verhogen en wil een sterk investeringsritme behouden. "Daarbij denken we aan een nieuwe veiligheidskazerne voor politie en brandweer, een nieuw zwembad en de ontwikkeling van de Pupillensite met onder meer een nieuw museum. Ook de projecten op de Tragelsite worden verder worden ontwikkeld." (RLA)