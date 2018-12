N-VA, Open Vld en CD&V bereiken akkoord in Aalst Rutger Lievens

05 december 2018

16u56 3 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt dat er een akkoord is bereikt tussen N-VA, CD&V en Open Vld in Aalst. Het wordt dus geen coalitie tussen N-VA, Open Vld en Lijst A zonder CD&V, zoals eventjes gedacht werd vorige week. N-VA levert naast de burgemeester ook vijf schepenen.

N-VA, Open Vld en CD&V hebben samen 26 zetels op 43, een ruime meerderheid. Vorige week was het nog eventjes spannend toen CD&V dwarslag in de gemeenteraad en achteraf niet meer welkom was op de onderhandelingen. Burgemeester Christoph D’Haese nodigde dan sp.a en Lijst A uit.

Sp.a liet al snel weten niet te willen onderhandelen. Met Lijst A werd er gepraat, maar na een knieval van de lokale CD&V-afdeling en een bemiddeling van CD&V-voorzitter Wouter Beke afgelopen weekend gingen N-VA, Open Vld en CD&V toch weer rond tafel.

Nu is de kogel toch door de kerk. Burgemeester Christoph D’Haese verspreidde daarnet dit bericht op Facebook:

NIEUWE BESTUURSCOALITIE: VOORUIT MET AALST!

‘t is gebeurd... De nieuwe bestuursmeerderheid voor Aalst is een feit! Met trots mag ik de nieuwe coalitie aankondigen, bestaande uit N-VA, CD&V en Open VLD - met 26 zetels op 43 een duidelijke en werkbare meerderheid. De afgelopen weken is er zeer inhoudelijk gedebatteerd over de uitdagingen die ons wachten.

Sommigen moesten eventjes wennen aan de afgetekende verkiezingsoverwinning van N-VA; de zure oprispingen werden niet geapprecieerd maar hebben we inmiddels achter ons gelaten. Voor ruzie en gekrakeel is geen plaats in de meest charmante stad van Vlaanderen. De positieve metamorfose die Aalst de afgelopen bestuursperiode heeft ondergaan, willen wij met veel enthousiasme verderzetten.

Aalst heeft een gigantisch potentieel, en dat willen en zullen we zeer graag benutten. De namen van de schepenen worden vrijdag bekend gemaakt; naast de burgemeester zal de N-VA als leidende formatie ook 5 schepenen leveren. Ik kan alvast verklappen dat het inhoudelijke bestuursakkoord, dat morgen uitgebreid wordt toegelicht door de coalitiepartners, bijzonder ambitieus is.

We leggen, zoals de Aalstenaar heeft aangegeven, extra klemtonen inzake veiligheid en identiteit. Aalst ontwikkelt zich alleszins verder als broedplaats voor talent, creativiteit en ondernemerschap. Een aantal ambitieuze projecten en beleidsbeslissingen zitten in de pijplijn en worden prioritair gerealiseerd. Wordt zeker en vast vervolgd...

Veel dank voor alle steun; samen gaan we vooruit met Aalst!