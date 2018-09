N-VA-fractie wil af van aanhangers Schild en Vrienden Burgemeester D'Haese wil banden met jongerenbeweging en zijn partij volledig doorknippen Rutger Lievens

06 september 2018

19u16 1 Aalst De Aalsterse N-VA wil geen aanhangers van Schild en Vrienden meer in de partij. Stijn Everaert zette gisteren vrijwillig, maar onder grote druk, een stap opzij en is geen kandidaat meer met de gemeenteraadsverkiezingen. Zelf wil hij graag lid blijven van N-VA, maar kan dat wel?

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) liet er geen twijfel over bestaan: de banden tussen N-VA en Schild en Vrienden moeten worden doorgeknipt. “Er is de vrijheid van meningsuiting, maar die heeft grenzen. Schild & Vrienden heeft die grenzen niet alleen opgezocht, maar is er los over gegaan. Je hebt toch bepaalde normen en waarden in onze samenleving, ethische principes. Het is goed dat er een gerechtelijk onderzoek zal komen naar de groep”, zegt burgemeester D’Haese.

Maar jaagt hij de harde kern weg binnen de partij, die sympathie heeft voor het gedachtegoed? “Wie daarvoor supportert, voor racisme en seksisme, die hoeft echt niet op mij of op N-VA te stemmen. Dat past gewoon niet in een rechtstaat", aldus D'Haese

Niet de enige S&V'er?

Op het internet circuleren nog andere namen van Aalsterse Jong N-VA'ers die actief zijn in Schild & Vrienden. Onder meer die van Willem Permentier, maar hij ontkent dat hij lid is van die organisatie. "Allereerst is het ranzig wat Schild en Vrienden in verborgene hield: haat, racisme en antisemitisme hoort niet thuis in het politiek huis. Wie nationalisme verengt tot etniciteit is volledig fout. Vlaanderen is meer dan wat Schild en Vrienden wil dat het is en gelukkig maar", zegt Willem. Vele politieke vrienden en rechtse kameraden zitten bij Schild en Vrienden. Ik heb die eer telkens aan mij laten voorbijgaan."

Hij noemt Stijn Everaert wel zijn 'wapenbroeder' en hekelt de 'heksenvervolging'. "Mijn vrienden, mijn kameraden worden stuk voor stuk van lijsten gehaald omdat ze banden zouden hebben met Schild en Vrienden. Het is een heksenvervolging zoals eerder al gebeurde bij Dylan (Vandersnickt, nvdr.)", zegt Willem.

Vrijwillig of gedwongen

Stijn Everaert stuurde donderdagochtend een mededeling naar de pers: “Ik ben helaas de genoemde Aalstenaar in de Pano-reportage, alhoewel ik slechts één meme geplaatst heb en dit anderhalf jaar geleden. Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA", zei Stijn. "De framing binnen de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik zet een stap opzij van de lijst, omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van N-VA, met haar sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepenen, in gevaar komt.”

Hij laat wel verstaan nog lid te willen blijven van N-VA. Daarover is nog geen uitsluitsel. Daarop antwoordt Christoph D'Haese het volgende: "Het schrappen van een lid kan vrijwillig - wat in deze aangewezen is - of gedwongen gebeuren. Dit laatste wordt geregeld in een procedure die wordt gestuurd vanuit het partijsecretariaat."