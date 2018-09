Mysterieuze tekst op wegdek in de Pontstraat Rutger Lievens

03 september 2018

12u37 2 Aalst 'Don't kill our fuutre Heroes' staat te lezen in grote letters in de Pontstraat in Aalst. Maar wie heeft dat gedaan?

Navraag leert ons dat het om een actie gaat van een tv-programma van de Medialaan, dat draait rond verkeersveiligheid. Wat de bedoeling is van de woorden op het wegdek is echter niet duidelijk. In verschillende steden in Vlaanderen werd een dergelijke optische illusie op het wegdek geschilderd met afwasbare verf, in samenspraak met het stadsbestuur.