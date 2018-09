Muzikant achter de toog van café Soleil Rutger Lievens

04 september 2018

13u48 2 Aalst Kris Van de Velde en Sofie Cornand tappen voortaan de pintjes in café Soleil. Dominique en Danny Roelandt, de vorige uitbaters, nemen in Haaltert restaurant De Vondel over. Het 'Soleilke' krijgt daarmee een muzikale cafébaas: "Ik zal wel eens de gitaar vastpakken in het café", zegt Kris.

Café Soleil op de hoek van de Korte Zoutstraat en het Keizerlijk Plein krijgt twee jonge creatieve uitbaters. Kris was beroepsmilitair en zanger-gitarist, Sofie werkte in de keuken van het OLV-ziekenhuis. "We zijn een koppel en wilden samen iets ondernemen. Iets met snacks, dachten we eerst, omdat Sofie ervaring heeft in de keuken. Café Soleil is een geschenk. Toen we hoorden dat het over te nemen stond hebben we niet getwijfeld en ons kandidaat gesteld bij de brouwerij", zegt Kris.

In november 2016 vond er een zonsverduistering plaats ter hoogte van café Soleil, de geliefde uitbater Guy Daelman overleed. Het café stond leeg tot carnaval het jaar daarop, toen Danny en Dominique Roelandt openden. Die vertrekken nu weer en Kris en Sofie zie hun kans. Er waren drie kandidaten maar drankenhandel Vandenameele koos uiteindelijk voor Kris en Sofie. "Soleil is een icoon. Het is een vereiste dat we het decor behouden zoals het is", zegt Kris, die er ook niks wil aan veranderen. "Wij hebben hier uren versleten vroeger, we gaan niet raken aan café Soleil."

Aalst Muziek in café Soleil

Muziek zit bij Kris in de genen. Zijn moeder nam enkele platen op en ook broer Dirk is een bekend muzikant. Kris wil weer wat muziek introduceren in het café. "Ik ga mijn gitaar hier aan de muur hangen en als de tijd er rijp voor is zal ik wel eens iets spelen. Ik heb een verleden als zanger-gitarist in het metal-genre. Een podium in het café met een muziekgroepje, moet kunnen. Al zal het geen groep met zes bandleden moeten zijn, want het is hier smal", aldus Kris (lacht). "Als het goed weer is, waarom geen concertje op het terras?"

Open met carnaval

Ook carnaval speelt een rol in het leven van Kris. Zijn broer Dirk was prins carnaval in 1997. Kris zelf zette zijn lidmaatschap bij carnavalsgroep Lossendeirdeveirdeirdeir stop om zich volledig te kunnen concentreren op zijn nieuwe droom. "Het zal een beetje pijn doen de vrienden carnavalisten nu van op de kant te zien passeren tijdens de stoet, maar ik zal tijdens carnaval nog altijd midden in het feestgedruis zitten. Café Soleil zal open zijn met de drie zotte dagen."

Café Soleil heropent donderdag 6 september. Maandag is de sluitingsdag.