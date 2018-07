Muzikaal vuurwerk op 11 juli 12 juli 2018

02u54 0

De stad Aalst stak de viering van 11 juli van dit jaar in een nieuw jasje. Overdag was er animatie met een straatmuziekband en een Ganzenfanfare.





's Avonds draaide dj Sven Ornelis Vlaamse hits op de Grote Markt. "Vanwege brandgevaar wegens aanhoudende droogte mag er geen vuurwerk worden afgestoken op parking Keizershallen. Maar er is wel muzikaal vuurwerk op de Grote Markt ter gelegenheid van 11 juli met dj-set met 111 Vlaamse Klassiekers van Sven Ornelis", zei burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).





(RLA)