Muwinter: gratis gezinsfestival aan museum Rutger Lievens

27 december 2018

16u26 0 Aalst In de zomer is er Muzomer, in de winter is er aan het stedelijk museum van Aalst Muwinter. Op 3 januari blijft het museum langer open voor een gratis gezinsfestival.

“Het evenement draait om de tijdelijke tentoonstelling ‘Eerlijkheid & vrijheid - Pieter Daens’”, zegt het stedelijk museum. “Vanaf 16 uur maakt de ouderwetse fotograaf jullie familieportret, dompelen The Victorian Scientists jullie onder in hun magische straattheateract, zorgen Productions & zonen voor doorlopend entertainment, drukt het mobiel grafisch museum gepersonaliseerde boodschappen voor jullie op een oude degelpers, strijkt een heuse verhalenkorf neer in de Sint-Martinuskerk, zijn er knutsel- en maakworkshops in teken van weef- en druktechnieken voor onze jongste bezoekers.”

Er is ook een winterbar met hapjes en drankjes tot 22.30 uur.