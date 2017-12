Museumblokken 02u52 2 Aalst Van 4 tot 31 januari 2018 kunnen blokbeesten hun studentenkot inruilen voor een studeerplek in een beschermd monument: het stedelijk museum 't Gasthuys in Aalst. Er is plaats voor 60 studenten in het museum.

"De stad vormt haar tijdelijke tentoonstellingszalen om tot een oase van rust. Dé ideale plek om te studeren", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Na een succesvolle eerste editie van StudentmoNUment in 2017 en in afwachting van een gloednieuwe tentoonstelling 'Art Project Aalst/Worcester' staan de twee tijdelijke tentoonstellingszalen van het museum leeg. De stad richt die ruimtes in als studeer- en huiskamers, voorzien van alle comfort, gericht op het bevorderen van de concentratie, het welzijn van de student en het aanwakkeren van de studeergoesting. Met dit initiatief wil dienst Toerisme en Erfgoed het prachtige pand tot zijn recht laten komen en aandacht schenken aan de authenticiteit van het gebouw. Bovendien krijgen studenten een moment in een uniek en beschermd monument."





Studenten krijgen fruit en thee, radio Goeiedag komt langs met relaxatieoefeningen.





Ook in de hoofdbibliotheek zijn er een vijftigtal plekken. "Volgend jaar, in Utopia, zullen dat er 150 zijn. Maar ook met het stedelijk museum maken we graag plaats vrij", zegt de schepen. (RLA)