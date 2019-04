Motorrijder zwaargewond na aanrijding in Vaartstraat Koen Baten

13 april 2019

13u25 5

In de Vaartstraat in Aalst is deze morgen een motorrijder zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij in aanrijding kwam met een personenwagen. De personenwagen kwam uit de richting van de Fritz De Wolfkaai en wou de parking oprijden aan de Graanmarkt in Aalst. Vermoedelijk merkte hij de motorrijder te laat op. Die kon niet meer stoppen en reed vol in de flank van de personenwagen.

Hij kwam ten val en werd ter plaatse verzorgd om daarna met zware verwondingen overgebracht te worden naar het ziekenhuis van Aalst. De rijbaan was een tijdje afgesloten voor het verkeer.