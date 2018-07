Motorrijder en personenwagen botsen 10 juli 2018

Op de Siesegemlaan in Nieuwerkerken gebeurde gisterenmiddag rond 16.30 uur een ongeval met een motorrijder en een personenwagen. Hoe het ongeval exact is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De motorrijder reed in de flank van een BMW die richting Aalst aan het rijden was en kwam hierbij zwaar ten val. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verzorging. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen bij het ongeval. De verkeershinder bleef beperkt. (KBD)