Motorrijder betrapt met 1,77 promille in bloed 09 mei 2018

02u32 1 Aalst De verkeersdienst van de Aalsterse politie heeft zaterdagmiddag een grote verkeerscontrole gehouden. Hier werd ook gebruik gemaakt van het ANPR-voertuig om nummerplaten te scannen.

Er werd specifiek gefocust op motorrijders die door het goede weer talrijk aanwezig waren. Er werden 57 motorrijders aan een controle onderworpen. Een motorrijder werd betrapt met maar liefst 1,77 promille in het bloed. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen.





Gsm achter stuur

Vijf motorrijders waren niet in orde met de kledij. Een motorrijder moest ook een boete van 116 euro te betalen, omdat hij via het fietspad een file probeerde te vermijden. Daarnaast werden ook heel wat bestuurders gecontroleerd. Maar liefst 18 personen maakten gebruik van de gsm achter het stuur. Vier anderen werden geverbaliseerd voor het rijden zonder gordel. Iets meer dan honderd bestuurders dienden te blazen, drie testen eerst positief, maar bleken niet over de strafbare limiet te komen bij verdere controle.





Vrachtwagens

De politie kon ook drie bestuurders vatten die een verboden richting inreden. Drie vrachtwagenchauffeurs werden geverbaliseerd omdat hun vrachtwagen langer dan acht uur in de binnenstad stond geparkeerd. Een sleep was overladen en kreeg een boete van 1.600 euro voorgesteld. Tot slot werden ook nog 32 bestuurders op de bon gezet omdat ze foutief geparkeerd stonden. (KBD)