Motorfiets gestolen van oprit 11 mei 2018

In de nacht van dinsdag op woensdag werd in de Faluintjesstraat in Meldert een witte Triumph Explorer gestolen van de oprit van een woning. De moto was nog maar een jaar oud en h0eeft nieuw een prijskaartje van 21.000 euro. De inbraak moet rond 3 uur 's nachts gebeurd zijn. De eigenaars vermoeden dat de motor gestolen werd om onderdelen door te verkopen aangezien het toestel niet kan starten zonder sleutel. "We zijn bij de politie langs geweest en hij staat internationaal geseind. Er zijn lichte schroeven van de vest en aan de uitlaat zijn er schroeiplekken van de schoenen", aldus Jessie Pots. Het gezin merkte niets op, maar hoopt dat andere buurtbewoners iets hoorden of de motor nog gezien hebben. Wie mogelijks iets gezien heeft, kan terecht bij Jessie Pots, via Facebook, of de politie. (KBD)