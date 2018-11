Morgen start opbouw ijspiste, vernieuwde wintermarkt op Hopmarkt en draaiende kerstboom worden publiekstrekkers Rutger Lievens

27 november 2018

17u47 1 Aalst De kerstdecoratie hangt al op aan het Nieuw Administratief Centrum en in de winkelstraten. Vanaf woensdag start ook de opbouw van de ijspiste op het Werfplein. Het officiële startschot wordt gegeven op vrijdag 7 december tijdens Aalst Twinkelt. Tijdens de eindejaarsperiode zijn er zeventig acts en activiteiten in het shoppinghart van Aalst.

Op vrijdagavond 7 december openen de winkels in de binnenstad ’s avonds hun deuren en kan je er terecht voor leuke cadeautjes of een nieuwe outfit voor de feestdagen. “Die avond dompelen ook meer dan vijftien twinkelende acts de binnenstad onder in een onvergetelijke kerstsfeer”, zegt de stad Aalst

“De sfeer van Aalst Twinkelt trekken we dit jaar door tijdens drie WinterWeekends op 15-16, 21-22- 23 en 29-30 december. Dat is één weekend langer dan vorig jaar”, aldus de stad. “Met winterse animatie in de shoppingstraten en winkels die op zondag openen. Om de winterpret compleet te maken breien we er nog een extra koopzondag aan vast op 6 januari 2019.”

Kerstdorp op Grote Markt

Iedereen die zich op glad ijs wil begeven, kan opnieuw op het Werfplein terecht op de overdekte schaatsbaan met winterbar aan de oevers van de Dender. “Nieuw dit jaar is dat er ook heel veel animatie en optredens zullen plaatsvinden op en rond de ijspiste. Scholen, organisaties of verenigingen die nog op zoek zijn naar een leuke activiteit om het jaar af te sluiten... Misschien is de ijspiste wel een leuk idee om in groep naar toe te gaan”, zegt de stad.

“Wil je nadien nog een glühwein of warme chocolademelk drinken kan je zeker terecht op de Grote Markt op het Kerstdorp of bij onze sfeervolle horecazaken. Nieuw is dat er nu ook in samenwerking met onze lokale horecazaken op de Grote Markt live-muziek is voorzien die de temperatuur voor oud en jong zal doen stijgen op de gezellige kerstmarkt”, klinkt het.

Vernieuwde Wintermarkt op Hopmarkt

Vorig jaar vond de Wintermarkt plaats op het Vredeplein. “Na evaluatie heeft de stad beslist om de Wintermarkt dit jaar te organiseren op het bomenplein van de Hopmarkt, dichter bij de Grote Markt. Op 21, 22 en 23 december kan je op deze creatieve kerstmarkt originele en handgemaakte cadeautjes kopen”, zegt de stad.

Sapin Magique: een draaiende kerstboom

“Zin om te zweven in de lucht? Dan is de ‘Sapin Magique’ echt iets voor jou. Een indrukwekkend draaiende kerstboom opgesteld voor het belfort op de Grote markt”, zegt de stad. “Bij onze handelaars in de binnenstad kan je de handige overzichtsbrochure terugvinden om alles een rustig na te lezen. En Rudi, ons eigenwijs rendier, geeft een aantal leuke tips om er echt een onvergetelijk bezoek van te maken.”

Alle info op www.overwintereninaalst.be.