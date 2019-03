Morgen opent Escape Room in kelder belfort: “De klopjacht op bendeleider Jan De Lichte gaat van start” Rutger Lievens

28 maart 2019

16u28 0 Aalst In 1748 hielden autoriteiten en boze burgers een klopjacht op bendeleider Jan De Lichte en anno 2019 doen we dat nog eens over de in de escape room in de kelder van het belfort van Aalst. Op de plek waar Jan De Lichte gevangen werd gehouden, geradbraakt en tenslotte werd terechtgesteld opent morgen een escape room waar je de avonturen van de beruchte bendeleider nog eens kan overdoen.

Puzzle Escape Rooms heeft al escape rooms in Oostende en Gent, maar het is voor het eerst dat ze in zo’n mooie historische setting een verhaal konden bouwen. De stad zocht al langer een nieuwe functie voor de kelder van het belfort. Vroeger was het een tentoonstellingsruimte voor kunstenaars, maar daarvoor is de ruimte eigenlijk te vochtig.

Holle boom

Kiani Hallumiez (29) van Puzzle Escape Rooms is enthousiast over de Aalsterse escape room in het belfort. “Gedurende een uur ga je in groep op zoek naar de leider van de roversbende van Jan De Lichte. We keren terug naar 1748, toen er een grote klopjacht werd georganiseerd door de autoriteiten en bevolking. Omdat Jan De Lichte en zijn bende vaak kroegen overvielen nemen we de deelnemers mee naar herbergen De Honger en Paling”, zegt Kiani.

In de kelder van het belfort is er ook een dorpsplein, een bos en een holle boom nagebouwd. “Want Jan De Lichte zat verstopt in een holle boom toen hij gevangen werd”, zegt Kiani. “Het is de eerste keer dat we in zo een mooie historische oude ruimte een escape room mogen bouwen. Om de vloer niet te beschadigen hebben we een platform gebouwd waarop alles verankerd staat. De oude muren geven een speciale sfeer van vroeger weer. Toen de oproep van de stad werd gelanceerd waren we geprikkeld door de locatie. Jan De Lichte is hier echt opgesloten geweest, is hier geradbraakt geweest”, zegt hij.

Ook de tweede ruimte onder het belfort wordt na de zomer een escape room. Dan zijn er twee. “Die tweede escape room wordt ofwel een prequel ofwel een sequel op de klopjacht op Jan De Lichte”, klinkt het.

Populair

De reservaties lopen ondertussen vlot binnen. “De groepjes uit 4 à 8 personen. Afhankelijk van hoe groot je groep is, betaal je 20 à 30 euro per persoon. Dit weekend zit het al goed vol en ook de komende weekends zijn populair, maar er is zeker nog plek. De Paasvakantie is nog niet volledig volgeboekt. We hebben de leeftijdsgrens op 11 jaar gelegd maar als je 9 jaar oud bent en vergezeld van een volwassene kan het wel. Vanaf 15 jaar mag je zonder volwassen begeleider in de escape room”, zegt Kiani Hallumiez.

Meer info via puzzleescaperooms.be.