Moordenaar moet getuigen op proces zoon ZAAK TEGEN ANDY M. GAAT VAN START NELE DOOMS

15 maart 2018

02u49 0 Aalst Tijdens het proces van Andy M., die terecht staat voor de moord op zijn zwangere vriendin, moet ook zijn vader komen getuigen. De man zit momenteel zelf een straf wegens roofmoord uit in de gevangenis van Beveren.

In de Dendermondse rechtbank is het proces tegen Andy M. (23) uit Meldert gestart. Hij sloeg in december 2015 zijn zwangere vriendin Silke D.C. dood. Gisteren konden burgerlijke partij, openbaar aanklager en verdediging aangeven welke getuigen ze gehoord willen zien tijdens het proces. Meesters Jeroen D'Hondt en Anthony Mallego, advocaten van Andy M,. vroegen de rechter om zijn vader te horen.





Dat is alvast een opmerkelijk verzoek, want vader Danny zit momenteel zelf een gevangenisstraf uit in de gevangenis van Beveren. De man werd in 2010 door het Gentse hof van assisen veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de roofmoord op zijn schoonzus. In november 2006 wurgde hij haar, stal 3.600 euro en dumpte het lichaam in de Dender.





Uitgelezen getuige

"Hierdoor is Andy in zijn jeugdjaren in heel bijzondere omstandigheden opgegroeid", zegt meester Mallego. "Bovendien kwam zijn moeder vrij vroeg te overlijden, zodat grootmoeder de zorg voor Andy op zich nam. Momenteel is zijn vader slechts één van de weinige familieleden waar Andy nog contact mee heeft. Hij geniet ondertussen af en toe van een verlofregeling en komt hem in de gevangenis in Dendermonde bezoeken. Hij is een uitgelezen getuige om te vertellen over de jeugdjaren van Andy en de moeilijke tijd die hij als jonge kerel beleefde."





De rechter ging in op het verzoek, zodat de vader op 2 mei moet komen getuigen. Ook gerechtsartsen en -psychiaters, een ex-vriendin van Andy, en inspecteurs zijn opgeroepen. Na hun getuigenissen zullen alle advocaten de tijd krijgen om te concluderen. De pleidooien worden voorzien na de zomervakantie, op 12 september.





Geweld in relatie

Ondertussen zit Andy M. sinds de feiten eind 2015 in de gevangenis. Het was hijzelf die op een avond kort voor nieuwjaar de hulpdiensten alarmeerde. Hij had zijn zwangere vriendin naar eigen zeggen één keer geslagen, waarna die slecht was neergekomen. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden naar de huurwoning van het koppel in de Huizekensstraat in Meldert. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Ook haar kindje overleefde het niet. Het slachtoffer bleek enorm zwaar toegetakeld. Tussen het koppel ging het er al langer turbulent aan toe. Geweld vormde een rode draad in de relatie. De politie moest meermaals naar de woning gaan voor intrafamiliaal geweld. Andy M. moet zich daardoor niet alleen voor de moord verantwoorden, maar ook voor twee feiten van partnergeweld.