Monument op plek waar Axelle (3) en mama Johanna stierven 08 maart 2018

02u47 0

Op de plaats in Aalst waar de kleine Axelle Van Achter (3) en haar mama Johanna Van Damme (31) doodgereden werden door een dronken man wordt morgen een monument ingehuldigd.





Het ongeval dateert van 23 augustus 2015. De toen 19-jarige Cedric P. reed in de Kwalestraat de peuter en haar mama aan en pleegde vluchtmisdrijf. 2.5 jaar na de feiten komt er een definitief monument op die plaats.





Het monument is een initiatief van de familie van Johanna en Axelle, in samenwerking met de stad Aalst.





Giraf als klassymbool

"Het is ongeveer 1,20 meter breed en is gemaakt in staal, dat later zal roesten. Dat roest wordt dan behouden", zegt Frank Van Achter, de opa van Axelle (3). "Beneden is er ruimte voor bloemen, maar centraal staat de groene ster van Axelle en Johanna, die in Nederland gemaakt werd. Daarboven komt ook in plexiglas dé boodschap die we willen uitdragen: 'vermijd nieuwe slachtoffers, rij verantwoord'. Op de plaat komt ook een afbeelding van een giraf, dat was het symbool van Axelle in haar klasje. Met beide families danken we ook de inspanningen die de stad leverde. Zij waren meteen te vinden voor het idee en hielpen ons met de procedure daarvoor", zegt opa Frank Van Achter.





Morgen (vrijdag 9 maart) om 14 uur wordt het monument ingehuldigd. (JHM)