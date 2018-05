Molenwiekje scoort met buitengewone speelruimte 29 mei 2018

Kinderdagverblijf Molenwiekje aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst heeft met het project 'Gewoon-buiten-gewoon' de 'Gouden Kinderschoen' gekregen van de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). "Molenwiekje wist met zijn project over buitengewone buitenruimte de jury te overtuigen door een duidelijke pedagogische visie, sterke betrokkenheid van ouders en kinderbegeleiders, en de focus op buitenspel en natuurbeleving", zegt Iwein De Koninck (CD&V), schepen van Gezin.





Kinderdagverblijf Molenwiekje vindt buitenspelen meer dan alleen een frisse neus halen. "Het is vrij spelen en op ontdekking gaan, de natuur beleven met al je zintuigen en bewegen. In de tuin van Molenwiekje kan je ruiken aan munt, muziek maken aan de muziekmuur, aan het stuur zitten van een auto, rusten in de wilgenhut, werken in de bouwhoek, koken met zand en aarde in de buitenkeuken, je voeten laten prikkelen aan het blote-voeten-parcours. Dit wordt fel gesmaakt. Ouders brengen spontaan laarsjes mee en zijn enthousiast", zegt Jessica Geeroms, verantwoordelijke Kinderdagverblijf Molenwiekje. (RLA)