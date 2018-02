Molenstraat deelt prijzen uit 27 februari 2018

De handelaren van de Molenstraat in Aalst hebben voor 2.500 euro aan waardebons uitgedeeld. Eind 2017 werd door de winkeliers 'Molenstraat Trakteert' georganiseerd. Wie in de Molenstraat shopte kreeg een lotje en daarmee kon je leuke prijzen winnen. "Vijf winnaars van onze actie Molenstraat Trakteert hebben een shoppingbudget ter waarde van 2.500 euro ontvangen. Daarmee kunnen ze shoppen in de Molenstraat. We wensen hen daar veel plezier mee", zeggen de verenigde handelaren.





(RLA)