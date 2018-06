Mogelijk oog kwijt door zinloos geweld MAN ZONDER REDEN AANGEVALLEN OP KLAARLICHTE DAG KOEN BATEN

02 juni 2018

02u53 0 Aalst Jean-Pierre De Wuffel (49) uit Aalst is donderdag het slachtoffer geworden van zinloos geweld. In de Hoveniersstraat werd hij plots door twee mannen aangevallen. Een van de daders takelde zijn oog stevig toe. "Ik dreig mijn oog te verliezen", zegt Jean-Pierre.

Het was iets na 16 uur toen Jean-Pierre nietsvermoedend naar de winkel ging. In de Hoveniersstraat in Aalst, op minder dan een kilometer van zijn woonplaats, werd de man plots langs achter aangevallen door twee dertigers van allochtone afkomst. "Ik kreeg een harde slag op mijn hoofd afkomstig van een grote steen. Ik viel neer op de grond en zag de twee mannen op mij afkomen", zegt Jean-Pierre. De man kon rechtkruipen, maar kreeg nog enkele rake klappen. "Een van de daders hield me vast en had een zwaar voorwerp in zijn hand, waarmee ik meerdere keren werd geslagen op mijn knieën en armen. Ik probeerde mij te verdedigen, maar kon niet veel doen." Jean-Pierre belandde nadien opnieuw op de grond, terwijl een van de daders een duim in zijn oog duwde. "Hij drukte ontzettend hard door en deed me daardoor veel pijn, maar waarom de mannen mij aanvielen weet ik niet. Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden."





Jean-Pierre verloor door de vechtpartij even het bewustzijn en werd enkele minuten later opnieuw wakker in een apotheek vlakbij. Verschillende getuigen zagen het zinloos geweld gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. Zij kwamen ter plaatse en brachten Jean-Pierre naar het ziekenhuis, waar hij grondig werd gecontroleerd. "Er is een grote kans dat ik mijn oog verlies. Er is overal bloed achtergekomen en ik zie er bijna niets meer door. Ik loop zelfs in mijn eigen woning overal tegen", aldus Jean-Pierre. "Ik wil me verder niet te veel laten tegenhouden door angst en zal nog wel buitenkomen, maar ik ga toch tijd nodig hebben om dit te vergeten", klinkt het.





Dader gearresteerd

De man diende gisteren meteen klacht in bij de politie. Zij konden intussen al een van de daders arresteren. Op het moment zelf kwam de politie ter plaatse om verklaringen af te nemen van verschillende getuigen. "Ik ben nog altijd enorm onder de indruk van de feiten. Ik zal niet snel meer langs de Hoveniersstraat passeren. De volgende keer neem ik een grote omweg als ik naar de winkel wil gaan", zegt Jean-Pierre. De veertiger vindt de buurt zeker niet onveilig, maar snapt niet dat hij zomaar kan aangevallen worden op klaarlichte dag. "Ik hoop dat ze geen andere slachtoffers meer maken. Ik wil alleszins de apotheker bedanken die me heeft geholpen, net zoals de andere getuigen die het gezien hebben", besluit Jean-Pierre.