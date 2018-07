Mogelijk financiële steun voor telers die lijden onder de droogte Rutger Lievens

22 juli 2018

12u00 0 Aalst Land- en tuinbouwers die schade hebben geleden door de aanhoudende droogte, kunnen die via de stad Aalst laten vaststellen.

"De aanhoudende droogte treft onze land- en tuinbouwbedrijven", zegt schepen van Landbouw Katrien Beulens (CD&V). "De Boerenbond vraagt de gemeenten om de schattingscommissie te activeren en de land- en tuinbouwers te informeren. Wie door de droogte schade heeft geleden aan gewassen, kan een vaststelling door die schattingscommissie vragen."

"Het is bijzonder belangrijk dat nu de nodige maatregelen genomen worden om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk te laten vaststellen", klinkt het bij de Boerenbond. "Het instrument bij uitstek om dat te doen, is de schattingscommissie." De vaststellingen van die commissie zijn belangrijk om een tegemoetkoming van het rampenfonds te krijgen wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als algemene ramp.