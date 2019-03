MOEMOE IN AMERIKA: “Reis naar New Orleans vlekkeloos verlopen” Rutger Lievens

26 maart 2019

11u08 0 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 1 van het reisverslag.

Goed nieuws voor wie thuis is gebleven: Moemoe is goed aangekomen in de Verenigde Staten. “De reis is vlekkeloos verlopen, maar wel wat lang”, zegt Flor van in de Verenigde Staten. We zijn om 5.30 uur vertrokken en om 1.30 uur waren we in New Orleans. Maar ik was minder moe dan onze Marc”, lacht Moemoe. “Het is hier zwoel en warm. Na een nachtje in het hotel in New Orleans komt Luc ons ophalen en volgt een lange rit naar Natchez, waar hij woont”, zegt ze.

Hieronder al enkele foto’s van de reis van Flor naar Amerika: