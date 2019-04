MOEMOE IN AMERIKA (6): Kleindochters wachten Moemoe op in Zaventem met spandoek Rutger Lievens

10 april 2019

16u34 6 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 6: Terug in België.

Moemoe is terug thuis en op de terugreis was het af en toe wel stressen. “Eerst drie uurtjes per auto van Natchez naar New Orleans waar we ons eerste vliegtuig moesten halen voor Atlanta. Luc en Jackie hebben ons afgezet”, vertelt Moemoe. “Wanneer we goed en wel op het vliegtuig zitten horen we de piloot zeggen dat er een complete lockdown is op de luchthaven van Atlanta door een zware storm. En dat het wel even kan duren, want volgende update zou pas uur later komen. We mogen niet van het vliegtuig en moeten wachten. Marc vertelt dat het probleem zich in Atlanta zal stellen aangezien we amper twee uur hebben om onze aansluiting te halen.”

“Uiteindelijk mag het vliegtuig toch vertrekken en moeten we met een schamele 50 minuten ons in Atlanta reppen om van terminal A naar terminal E te gaan. Wetende dat dit de grootste luchthaven van Amerika is mocht ik mijn beste beentje voorzetten. Maar we haalden het en na een lange nachtvlucht kwamen we stipt op tijd aan in Zaventem. Het was nog even nagelbijten of de valiezen er wel gingen zijn, maar ja hoor, die waren er ook.”

“En wie er ook was, waren Lene en Lieze, de dochters van Marc die ons met een groot spandoek verwelkomden. Zo leuk! De reis zit er op, maar het kriebelt om terug te gaan. Wie weet...”