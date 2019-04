MOEMOE IN AMERIKA (5): De laatste dagen in Amerika Rutger Lievens

08 april 2019

19u40 0 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 5: de laatste dagen in Amerika.

“Vrijdag avond speelden Luc en Marc buiten in het centrum van Natchez, op Main Street. Een hele toffe locatie. Eigenlijk was het een antiekwinkel, met een mooie binnentuin waar Jim elke maand live optredens verzorgt. Warm weer en leuk gezelschap. Het lijkt dat meer en meer mensen me beginnen te kennen in Natchez. En ik vind het super, wil graag terugkomen!”

“Zaterdag, de grote dag voor de voorstelling van Marc zijn nieuwe cd ‘Scars’, begon al vroeg met veel gekokkerel. Jackie en Luc organiseren niet alleen de bluesconcerten in hun Gabriel House Blues-muziektempel, maar combineren dat altijd met een lekker diner. Het concert was uitverkocht en héél wat eten werd klaargemaakt en voorbereid. Kort na de middag kwam een violist uit New Orleans, die samen met Marc en Luc het concert gingen spelen en oefenden ze de songs. Straf dat die zo kunnen samenspelen zonder dat ooit gedaan te hebben. Het concert was een succes, Marc kreeg zelfs een staande ovatie, en ik was ook blij met de mooie liedjes die hij schreef.”

“Zondag was een rustige dag. In de voormiddag werd alles van het concert opgeruimd en in de namiddag trokken we naar de Homochitto-rivier om een namidaagje op het zand bij de rivier te verpozen. Een wijdse vlakte, en géén mens te zien (tenzij wij). Nadien thuis nog lekker gekookt en best binnen blijven want Jackie zegt dat er ‘tornado warning’ is in de buurt. Jazeker, die wervelstormen zoals je wel eens op tv ziet... Spannend allemaal!”

“Morgen wordt nog een rustige dag vermoed ik en dan is het weer tijd om naar huis te keren. Lange autorit terug naar New Orleans, en dan het vliegtuig op naar Atlanta, en dan naar Brussel, om woensdag terug thuis te komen. Maar ik wil zeker terug komen.”