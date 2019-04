MOEMOE IN AMERIKA (4): Genieten van de zonsondergang in bluesland Rutger Lievens

05 april 2019

10u10 0 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 4: Genieten van de zonsondergang in bluesland.

“Zondag was een grote dag voor mijn zonen Luc en Marc. Catfish & Cotton trad op in the Arcade Theatre in Ferriday, LA, de stad waar Jerry Lee Lewis geboren werd en opgroeide. De zaal zat goedgevuld en Luc en Marc maakten er een toffe show van. Ik mocht zelfs eens opstaan en me tonen aan ‘het publiek’. Die mannen blijven maar stoefen met mij. Op het einde van hun concert speelden en zongen ze nog een song van Jerry Lee Lewis, als eerbetoon”, vertelt Moemoe.

“Diezelfde avond gingen we Mexicaans eten. Dat had ik ook nog nooit gedaan, en was best lekker. Ik dacht dat Mexicaans véél pikanter was”, zegt ze.

“Deze week hebben Marc en ik een autotrip gedaan. Langs de Natchez Trace Parkway (die bijna 500 mijl lang is tot in Nashville, TN ) tot in Port Gibson, waar een gedenkplaat staat voor de Rabbit Foot Minstrels, één van de eerste bluesgerelateerde bands in Mississippi. Het plan was om door te rijden naar Windsor Ruins, maar na een tiental mijl moesten we terug keren wegens overstroomde weg... En moesten we langs een andere kant - langs Highway 61, the blues highway, terugkeren naar Natchez.”

“We bezochten Longwood. Een antebellumhuis in Natchez, en het grootste achthoekige gebouw in de VS. We kregen een rondleiding door dit wondermooie gebouw dat door de Burgeroorlog nooit volledig afgewerkt is. Er werden straffe verhalen verteld uit het diepe Zuiden. De rest van de namiddag en avond was het weer rustig aan, en beetje in ‘t warme lentezonnetje zitten.