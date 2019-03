MOEMOE IN AMERIKA (3): Het verjaardagsfeest Rutger Lievens

31 maart 2019

10u47 0 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 3: het verjaardagsfeest.

Moemoe vierde haar 84ste verjaardag in de Verenigde Staten. “Vrijdag was mijn verjaardag. Ik kreeg al bij ‘t ontwaken een taartje, kaartje en kadootjes en de dag moest nog beginnen”, vertelt Moemoe. “De hele dag lazen Luc en Marc berichtjes voor van op Facebook. Amai, veel volk dat me al kent precies, ik denk dat er wel al meer mensen de ‘Moemoe in Amerika’ pagina lezen.”

“In de voormiddag bracht een vriendin van Jackie ook een megataart met daarop de cover van de facebook pagina van ‘Moemoe in Amerika’! De dag verliep verder rustig maar in de latere namiddag vertrokken we naar Roux 61, een restaurant waar live muziek speelt, en waar Luc en Marc die avond gingen optreden als ‘Catfish & Cotton’. Luc en Marc hadden het naar hun zin en ik ook. Vele vrienden van Luc, Jackie en Marc kwamen langs om te luisteren, iets te eten maar ook om mij proficiat te wensen. Voelde me wel héél speciaal!

“Op zaterdag gingen we naar een jaarlijkse bijeenkomst van indianen uit Amerika : the Natchez Pow Wow. Indrukwekkende dansen en gezangen en wel leuk om es bezig te zien. De rest van de avond hou ik het rustig, en gaan Luc en Marc terug optreden in Roux 61. Ik lees wel een boekje ondertussen. En morgen wordt ook een grote dag, want dan speelt Catfish & Cotton in the Arcade Theatre van Ferriday een eigen show. De plaats waar Jerry Lee Lewis opgroeide en zijn carrière startte...”