MOEMOE IN AMERIKA (2): Op roadtrip door de ‘Birthplace of America’s music’ Rutger Lievens

28 maart 2019

14u41 4 Aalst Flor Caers (84) maakt de reis van haar leven. De Erembodegemse reist samen met zoon Marc naar New Orleans en Mississippi om er haar andere zoon Luc te bezoeken. Voor ‘Moemoe’ is het de eerste reis buiten Europa. Vandaag deel 2 van het reisverslag.

“Dinsdagvoormiddag kwam zoon Luc ons halen in New Orleans. Eerst brachten we een bezoekje aan het graf van de zangeres Mahalia Jackson. Op de terugweg zijn we Lucs vriendin Jackie gaan ophalen op haar werk, the Mental Hospital of East Louisiana. Iets verder richting Natchez stopten we in Saint-Francisville. Daar zagen we een prachtig kerkhof met eeuwenoude bomen en baardmos. De jongens haalden een grap met mij uit en gaven hun Moemoe een baard”, lacht ze. “De rest van de avond was ‘easy in Natchez’.”

“Gisteren was een dagje Natchez. In de voormiddag repeteerden Luc en Marc voor de concerten die er aankomen. Na de middag gingen we met de auto op roadtrip in Natchez. We startten downtown naar de oudste kerk waar we eventjes binnensprongen. Daarna gingen we naar het kerkhof, waar wel wat straffe dingen zijn: een beeld van een engel (the turning angel) die je wel lijkt te volgen met je ogen en een graf met een trap naar beneden waar de mama bij haar kindje - dat dood was dus - kon zitten als het stormde - omdat het kind daar bang van was”, vertelt Moemoe.

“Na het kerkhof wandelen we nog over ‘the Bluff’, de hoge klip boven de Mississippi, en gingen we een pint drinken in ‘Under the hill’, de oudste pub van Natchez en een muziektempel. Daarna zijn we iets gaan eten in een ‘all you can eat’ Chinese diner. Lekker, zegt ze. “Nadien trokken we nog het veld in om de zonsondergang te zien. Ik kroop boven op een ‘cotton machine’ met Luc. Er waren sporen van herten, een echt stinkdier passeerde voor mijn voeten en er waren gieren in de bomen.”