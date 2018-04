Moederdagontbijt ten voordele van Levensloop 28 april 2018

Op 13 mei vindt er in zaal Chopin in Aalst een Moederdagontbijt plaats ten voordele van Levensloop. Team Nathalia van Nathalie Ledegen organiseert organiseert het ontbijt. Dat vindt plaats op zondag 13 mei van 8 tot 11 uur in zaal Chopin in Hertshage in Aalst. "Kom genieten van een lekker ontbijtbuffet aan 15 euro per persoon of 8 euro per kind", zegt Team Nathalia. "En dit alles volledig ten voordele van de stichting tegen kanker." Inschrijven kan via teamnathalia@outlook.be, via de Facebookpagina of via Nathalia zelf. Overschrijven kan op het nummer BE51 3930 0424 5962. Je inschrijving is pas definitief na betaling. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. (RLA)