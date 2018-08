Modeshow tegen armoede in de Watertorenwijk De armoedeorganisatie Arminaa vzw organiseert op 19 augustus een modeshow met tweedehands- en nieuwe kledij. Doel? "Aantonen dat door samen te werken we veel sterker staan tegen armoede." Redactie

03 augustus 2018

15u31

In zaal "De Waterdienst" in de Watertorenwijk vindt op 19 augustus een bijzondere modeshow plaats. De armoedeorganisatie Arminaa vzw organiseert er een modeshow om armoede te bestrijden met tweedehands- en gedoneerde kledij. "Met de modeshow willen we aantonen dat door samen te werken we veel sterker staan tegen armoede", zegt Rosita Monsieur, die vorig jaar verkozen werd tot warmste vrijwilligster van Oost-Vlaanderen door de provinciegouverneur.

De modellen, de stylisten, de kappers en de visagisten, allemaal zullen het vrijwilligers zijn. De inkom is gratis en de geshowde kledij zal aan het einde van de modeshow verkocht worden. De opbrengst hiervan gaat naar Arminaa vzw. "Met Arminaa vzw vecht ik al 16 jaar tegen armoede in Aalst. We zijn begonnen met een klein groepje en ondertussen zijn er al 4000 mensen waarmee we samenwerken" vertelt Rosita trots.