Mobiele camera's helpen sluikstorters vatten 28 maart 2018

De Aalsterse politie heeft de afgelopen maand zes sluikstorters geïdentificeerd. Dit hebben ze te danken aan de vijf nieuw aangekochte mobiele camera's in combinatie met de vaste camera's in de binnenstad. Twee camera's waren gedurende drie weken opgesteld aan de ondergrondse afvalcontainers in de Gasthuisstraat. De laatste sluikstorter werd dit weekend nog op heterdaad betrapt na onderzoek door de politie en de stad. "Tijdens deze maand hebben wij twee sluikstorters op heterdaad kunnen betrappen. Een hiervan volgden we al geruime tijd en heeft immense hoeveelheden afval achtergelaten. Hij zal een GAS-pv krijgen, wat de eerste proces-verbaal zal zijn op basis van de camerabeelden", aldus korpschef Jurgen Dhaene. De camera's zijn erg belangrijk in de strijd tegen het zwerfvuil en de burgemeester wil dit nog verder uitbreiden. "Wij werken al jaren aan het zwerfvuil om dit te verlagen en willen dit voortzetten. Wie tegen de lamp loopt, zal hard worden aangepakt", aldus burgemeester Christoph D'haese. In 2017 werden 496 sluikstorten afgevoerd om doorzocht te worden. Daarvan konden 282 processen-verbaal opgemaakt worden ten laste van verdachten, waarvan 208 GAS-sancties en 74 gerechtelijke pv's. (KBD)